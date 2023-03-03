Данілов назвав визначальні пункти формули миру для України

Із 10 пунктів формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, чотири є визначальними. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтервʼю "РБК-Україна".

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За його словами, головні пункти стосуються повернення України до кордонів 1991 року, відшкодування завданих збитків, покарання президента РФ Володимира Путіна "та всієї його кліки", а також гарантій безпеки для України.

На питання про можливість підписання мирної угоди з РФ Данілов нагадав, що України та Росія вже мали договір про дружбу, підписаний у 1997 році.

"Ми з ними все це підписали, там було підтверджено непорушність кордонів, закріплені принципи співробітництва, наголошено на повазі до законів однієї держави до іншої. Де той договір? У них змінюється ситуація, встав цар не з тої ноги – і все, немає більше ніяких договорів", – висловився секретар РНБО.

На його думку, з росіянами можна розмовляти лише про те, що стосується компенсації збитків, які вони завдали.

"Вони мають заплатити за все, що вони тут накоїли, вони мають це зробити за власний рахунок, за рахунок своїх ресурсів", – додав Данілов.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.