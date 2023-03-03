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Данилов назвал определяющие пункты формулы мира для Украины

Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Из 10 пунктов формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, четыре являются определяющими. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, главные пункты касаются возвращения Украины к границам 1991 года, возмещения нанесенного ущерба, наказания президента РФ Владимира Путина "и всей его клики", а также гарантий безопасности для Украины.

На вопрос о возможности подписания мирного соглашения с РФ Данилов напомнил, что у Украины и России уже был договор о дружбе, подписанный в 1997 году.

"Мы с ними все это подписали, там была подтверждена нерушимость границ, закреплены принципы сотрудничества, отмечено уважение законов одного государства к другому. Где тот договор? У них меняется ситуация, встал царь не с той ноги - и все, нет больше никаких договоров", – высказался секретарь СНБО.

По его мнению, с россиянами можно говорить только о том, что касается компенсации ущерба, который они нанесли.

"Они должны заплатить за все, что они здесь натворили, они должны это сделать за свой счет, за счет своих ресурсов", - добавил Данилов.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

  • Радиационная и ядерная сохранность.
  • Продовольственная безопасность.
  • Энергетическая сохранность.
  • Освобождение всех пленных и депортированных.
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  • Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
  • Возмещение ущерба.
  • Немедленная защита природы.
  • Недопущение эскалации.
  • Фиксация окончания войны.

Тогда Зеленский подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Он добавил, что словам России доверять невозможно.