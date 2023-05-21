Лідери G7 погодилися, що формула миру може бути лише українською

Під час завершення саміту G7 стало зрозуміло, що ця сесія стала найрезультативнішою та найефективнішою для України. Учасники саміту обговорили українську формулу миру, яка має стати основою для завершення війни і погодилися з аргументами президента України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Зеленський пояснив, що формула миру може бути лише українською, оскільки війна відбувається саме на українській землі, й саме українці борються за своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпеку та процвітання у майбутньому.

Окрім цього, Україна отримала підтримку партнерів у підготовці до Глобального саміту миру.

Особливо значущим є те, що Україна стала повноправним учасником поточного діалогу щодо спільного протистояння викликам миру та стабільності, з якими стикається міжнародна спільнота.

Також у Хіросімі Зеленський провів двосторонні зустрічі з усіма лідерами G7 та більшістю лідерів Півдня, які брали участь у Саміті, зокрема з премʼєр-міністром Індії, президентами Індонезії та Кореї, а також з прем‘єрами В‘єтнаму та Австралії.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії.

Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.