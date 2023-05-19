Британія оголосила нові санкції проти Росії - хто потрапив до списку

Велика Британія запровадила додаткові санкції проти 86 росіян та компаній РФ. Відповідна новина з’явилася на сайті уряду країни.

До санкційного списку Британії потрапили 86 фізичних та юридичних осіб, які причетні до крадіжки Росією українського зерна, розробки передових військових технологій та ті, хто допомагає фінансувати і вести війну.

Обмежувальні заходи стосуватимуться тих. хто займається енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії.

Також під санкції потрапили пов'язані з "Росатомом" компанії, які виробляють передові матеріали та технології, зокрема лазери.

Велика Британія вживає нових заходів проти російського енергетичного сектору, спираючись на заборону імпорту російського вугілля, нафти. Країна вводить в список 9 організацій, пов’язаних з російською державною компанією з ядерної енергетики.

Під санкції потрапив олігарх-мільярдер Ігор Алтушкін, який володіє Російською мідною компанією.

Британія згадала про ще 8 компаній, пов’язаних з виробництвом металів у Росії.

24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами Росії, також потрапили під санкції.

Йдеться про Pawell Shipping Co LLP, Державну зернову корпорацію (GZO) і їхнього директора Микиту Бусела, які причетні до систематичного розкрадання українського зерна. Повідомляється, що це зерно та іншу сільськогосподарську продукцію викрали зі складів і полів на тимчасово окупованих територіях України та вивезли із Запоріжжя під маркою російських товарів.

Також санкції ввели до шістьох великих російських судноплавних компаній, які створювали та підтримували економіку Путіна під час війни.

У списку - 20 керівників оборонного сектору та компаній, які підтримують військову діяльність Росії в Росії, оснащуючи російські збройні сили.

Зокрема, у списку - керівництво "Концерну Калашнікова", що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в РФ.

Як раніше повідомляли, Сполучене Королівство сьогодні, в день зустрічі високопосадовців G7 в Хіросімі, оголошує про заборону експорту російських алмазів, який в 2021 році сягав 4 мільярдів доларів. Також не дозволятиметься імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.

Як нагадують в уряді, щоб підірвати військові зусилля Росії, Велика Британія запровадила найсуворіший пакет санкцій На сьогоднішній день застосували санкції до понад 1500 фізичних та юридичних осіб, заморозивши понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів активів у Великій Британії, а також наклали санкції на британсько-російську торгівлю товарами на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів.

США, Європа й ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів.