Резников подтвердил, что Украина применяет ракеты "Storm Shadow"

Во время брифинга министра обороны Украины Алексея Резникова и министра обороны Британии Бена Уоллеса, Резников подтвердил использование Украиной ракет "Storm Shadow", которые недавно передала Британия.

Он поблагодарил Соединенное Королевство за безоговорочную поддержку Украины и предоставление оружия, что дает возможность бить по враждебным целям на большом расстоянии. Это – ракеты большого радиуса "Storm Shadow".

"У нас была возможность пожать руки пилотам, обученным в Великобритании и уже успешно применяющим оружие под названием "Storm Shadow", - сообщил Резников.

Резников также поблагодарил Британию за то, что она присоединилась к авиационной коалиции.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес уже заявлял, что украинские военные начали использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания. Однако официального подтверждения со стороны украинских политиков не поступало.

Напомним, в начале мая Великобритания поставила в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты дадут украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.