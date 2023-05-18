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Политика
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В Минобороны Британии подтвердили, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow

Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: gov.uk

Украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес, передает Sky News.

"Все, что я могу сказать, это то, что я понимаю, что они использовались с тех пор, как мы объявили об их развертывании в Украине, но я не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности", - сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистки.

Он также отметил, что системы вооружения, предоставленные Украине западными союзниками, были "мощными" и "имели значение".

Напомним, 11 мая телеканал CNN сообщил, что Великобритания поставила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow. Впоследствии Бен Уоллес подтвердил эту информацию.

Через несколько дней журналисты проинформировали, что украинские военные начали использовать это вооружение для нанесения ударов по российским целям.

Автор:
Артем Ющенко