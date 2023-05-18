- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Минобороны Британии подтвердили, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow
Украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес, передает Sky News.
"Все, что я могу сказать, это то, что я понимаю, что они использовались с тех пор, как мы объявили об их развертывании в Украине, но я не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности", - сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистки.
Он также отметил, что системы вооружения, предоставленные Украине западными союзниками, были "мощными" и "имели значение".
Напомним, 11 мая телеканал CNN сообщил, что Великобритания поставила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow. Впоследствии Бен Уоллес подтвердил эту информацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Через несколько дней журналисты проинформировали, что украинские военные начали использовать это вооружение для нанесения ударов по российским целям.