У Міноборони Британії підтвердили, що ЗСУ почали використовувати ракети Storm Shadow

Українські військові вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія. Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес, передає Sky News.

"Усе, що я можу сказати, це те, що я розумію, що вони використовувалися з тих пір, як ми оголосили про їх розгортання в Україні, але я не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", — сказав урядовець, відповідаючи на запитання журналістки.

Він також зазначив, що системи озброєння, які Україні надали західні союзники, були "потужними" і "мали значення".

Нагадаємо, 11 травня телеканал CNN повідомив, що Велика Британія поставила в Україну крилаті ракети Storm Shadow. Згодом Бен Воллес підтвердив цю інформацію.

Через кілька днів журналісти поінформували, що українські військові почали використовувати це озброєння для завдання ударів по російських цілях.