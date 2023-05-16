Україна вже застосувала ракети "Storm Shadow" проти російських цілей - CNN

Українські війська почали використовувати далекобійні ракети “Storm Shadow” для нанесення ударів по російських цілях.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських і західних офіційних осіб, знайомих з цим питанням.

CNN спробувала отримати підтвердження від Міноборони України, але там відмовився від коментарів.

Таку інформацію видання підтвердило і Міністерство оборони Росії. Там заявили, що крилаті ракети великої дальності були використані в п'ятницю для ударів по двох промислових об’єктаху Луганську.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес сказав, що Росія повинна визнати, що лише її дії призвели до того, що такі системи були надані Україні.

"Storm Shadow" — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль.

Минулого тижня Велика Британія поставила в Україну кілька крилатих ракет "Storm Shadow", що дало країні нові можливості для нанесення ударів великої дальності.