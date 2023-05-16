Украина уже применила ракеты "Storm Shadow" против российских целей – CNN

Украинские войска начали использовать дальнобойные ракеты "Storm Shadow" для нанесения ударов по российским целям.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц, знакомых по этому вопросу.

CNN попыталась получить подтверждение Минобороны Украины, но там отказался от комментариев.

Такую информацию подтвердило и Министерство обороны России. Там заявили, что крылатые ракеты большой дальности были использованы в пятницу для ударов по двум промышленным объектам в Луганске.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине.

"Storm Shadow" - это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, обычно запускаемая с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км или 155 миль.

На прошлой неделе Великобритания поставила в Украину несколько крылатых ракет "Storm Shadow", что дало стране новые возможности для ударов большой дальности.