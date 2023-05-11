Британия предоставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNN

Великобритания поставила в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow. Это даст украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, которая способна поражать цели на расстоянии в 250 км, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

С помощью данных ракет ВСУ смогут нанести удары по контролируемой Россией территории на востоке Украины. Максимальный радиус действия оружия, которое США предоставили Украине, составляет около 70 км.

Западный чиновник подчеркнул, что в Украине заверили, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной оккупированной территории, а не внутри России.

Это не первый случай, когда Британия пошла дальше США, и предоставила Украине именно то оружие, которое она просила. Британя также первым из союзников объявила о поставках в Украину современных танков Challenge 2.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности.

О том, что Великобритания готовится передать Украине крылатые ракеты класса "воздух-земля" Storm Shadow, стало известно 9 мая.