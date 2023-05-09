Британия готовится передать Украине ракеты большой дальности - СМИ

Великобритания передаст Украине крылатые ракеты класса "воздух-земля" Storm Shadow. Об этом говорится в материале The Washington Post.

По мнению журналистов, о намерении Британии предоставить Украине ракеты большой дальности. подтверждает документ, обнародованный Международным фондом поддержки Украины, который координирует Министерство обороны Британии. Ведомство Соединенного Королевства попросило выразить заинтересованность в обеспечении ударных возможностей до 300 км. В сообщении просили ответить на запрос в течение трех дней.

По словам анонимного британского чиновника, окончательное решение о передаче Украине ракет еще не приняли.

Журналисты предполагают, что речь может идти о ракетах Storm Shadow, используемых в любое время суток, при сложных метеоусловиях и применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

"Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания сама снабжала такие боеприпасы, а запрашиваемые характеристики и возможности почти соответствуют крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования", - пишут СМИ.

В материале напоминают, что Украина давно просила партнеров о ракетах большей дальности, утверждая, что такое оружие может изменить ход войны, позволяя его силам нацеливаться на российские командные центры, линии снабжения, боеприпасы и хранилища топлива глубоко в Крыму и на контролируемой Россией территории на востоке. Украина.

Также в одном из секретных документов, слитых в интернет через платформу обмена сообщениями Discord, разведка США подтвердила, что Великобритания намерена прислать в Украину неопределенное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом.

Storm Shadows можно устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства и достигать территории России. Киев давно стремился получить такую возможность и пытался смягчить опасения Запада по поводу эскалации, обещая, что будет воздерживаться от использования донорского оружия во время таких нападений.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания через специально созданный фонд намерена приобрести для Украины современное вооружение. В списке ищущего оборудования - ракеты большой дальности.

В министерстве обороны Великобритании опубликовали запрос на данные о военном оборудовании для использования украинскими военными, поэтому, как стало известно, сейчас ищут ракету, запущенную с суши, земли, моря, с дальностью от 100 до 300 км.

Напомним, Великобритания отправила в Украину тысячи снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.