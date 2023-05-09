Британія готується передати Україні ракети великої дальності - ЗМІ

Велика Британія передасть Україні крилаті ракети класу “повітря-земля” Storm Shadow. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

На думку журналістів, про намір Британії надати Україні ракети великої дальності. засвідчує документ, оприлюднений Міжнародним фондом підтримки України, який координує Міністерство оборони Британії. Відомство Сполученого Королівства попросило висловити зацікавленість у забезпеченні ударних можливостей до 300 кілометрів. У повідомленні просили відповісти на запит протягом трьох днів.

За словами анонімного британського високопосадовця, остаточне рішення про передачу Україні ракет ще не ухвалили.

Журналісти припускають, що мова може йти про ракети Storm Shadow, які використовуються в будь-який час доби, при складних метеоумовах і застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

“Але це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Великобританія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування”, - пишуть ЗМІ.

У матеріалі нагадують, що Україна давно просила партнерів про ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити хід війни, дозволяючи її силам націлюватися на російські командні центри, лінії постачання, боєприпаси та сховища палива глибоко в Криму та на контрольованій Росією території на сході Україна.

Також в одному з секретних документів, які були злиті в інтернет через платформу обміну повідомленнями Discord, розвідка США підтвердила, що Велика Британія має намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом.

Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території Росії. Київ давно прагнув отримати таку можливість і намагався пом'якшити побоювання Заходу щодо ескалації, обіцяючи, що утримуватиметься від використання донорської зброї під час таких нападів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія через спеціально створений фонд має намір придбати для України сучасне озброєння. У списку обладнання, яке шукають, - ракети великої дальності.

В міністерстві оборони Великої Британії опублікували запит на дані про військове обладнання для використання українськими військовими, тож, як стало відомо, наразі шукають ракету, запущену з суші, землі, моря, з дальністю від 100 до 300 км.

Нагадаємо, Велика Британія відправила в Україну тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном.