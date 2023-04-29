Британія планує придбати для України зброю великої дальності

Велика Британія через спеціально створений фонд має намір придбати для України сучасне озброєння. У списку обладнання, яке шукають, - ракети великої дальності. Про це повідомило Defence24.pl, посилаючись на дані міноборони.

В міністерстві оборони Великої Британії опублікували запит на дані про військове обладнання для використання українськими військовими, тож, як стало відомо, наразі шукають ракету, запущену з суші, землі, моря, з дальністю від 100 до 300 км. Крім ключових вимог, є додаткові, серед яких - стійкість до перешкод, здатність планувати місію або низьку ймовірність перехоплення протиповітряної оборони, а також мінімальний рівень технічної готовності 8.

Фонд підтримки України є ініціативою Великої Британії за участі Ісландії, Норвегії, Швеції та Данії, а також Литви.

Загальна вартість фонду наразі становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 200 мільйонів фунтів стерлінгів уже виділено, в тому числі на безпілотні літальні апарати та системи розвідки та засоби протиповітряної оборони, а також запчастини для існуючої техніки української армії.

Нагадаємо, Велика Британія відправила в Україну тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Також Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів, довівши цього року загальну суму до 1 мільярда доларів. Наразі Британія пообіцяла загалом 6,5 мільярда фунтів стерлінгів (8,1 мільярда доларів) підтримки України, а останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати державні соціальні виплати.