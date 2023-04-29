Великобритания планирует приобрести для Украины оружие большой дальности

Великобритания через специально созданный фонд намерена приобрести для Украины современное вооружение. В списке ищущего оборудования - ракеты большой дальности. Об этом сообщило Defence24.pl, ссылаясь на данные минобороны.

В министерстве обороны Великобритании опубликовали запрос на данные о военном оборудовании для использования украинскими военными, поэтому, как стало известно, сейчас ищут ракету, запущенную с суши, земли, моря, с дальностью от 100 до 300 км. Кроме ключевых требований, есть дополнительные, среди которых – устойчивость к препятствиям, способность планировать миссию или низкую вероятность перехвата противовоздушной обороны, а также минимальный уровень технической готовности 8.

Фонд поддержки Украины является инициативой Великобритании с участием Исландии, Норвегии, Швеции и Дании, а также Литвы.

Общая стоимость фонда составляет более 520 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 200 миллионов фунтов стерлингов уже выделено, в том числе на беспилотные летательные аппараты и системы разведки и противовоздушной обороны, а также запчасти для существующей техники украинской армии.

Напомним, Великобритания отправила в Украину тысячи снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Также Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов, доведя в этом году общую сумму до 1 миллиарда долларов. В настоящее время Британия пообещала 6,5 миллиарда фунтов стерлингов (8,1 миллиарда долларов) поддержки Украины, а последние кредитные гарантии помогут финансировать государственные социальные выплаты.