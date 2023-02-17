Украина получила от Великобритании деньги на выплаты соцпомощи семьям и зарплат преподавателям

Всемирный банк перечислил Украине вторую часть дополнительного финансирования в размере $203 млн. Общий объем ссуды под гарантии Великобритании составляет $500 млн.

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Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве уточняют, что эти деньги будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.

"Данные средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечение устойчивого государственного управления в Украине", - резюмировали в Минфин.

Кредит выдали сроком до 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка составляет 0,25% годовых.

Стабильная финансовая помощь партнеров обеспечивает регулярную выплату зарплат и пенсий в Украине. Без этих денег украинцы могли бы недополучать подобные выплаты, заявляли ранее в правительстве.

Напомним, на период действия военного положения продолжится автоматическое начисление государственных социальных пособий, в том числе пособия на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

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