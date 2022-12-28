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Категория
Общество
Дата публикации

Украинцам автоматически продлят соцвыплаты на время военного положения

Украинцам автоматически продлят соцвыплаты на время военного положения

На период действия военного положения продолжится автоматическое начисление государственных социальных пособий, в том числе пособия на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

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Такое решение 27 декабря было принято на заседании Правительства, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Дело в том, что в ноябре этого года Кабмин постановил: на период действия военного положения предоставление государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, автоматически продолжается, но только тем лицам, которые проживают на территории проведения боевых действий или временно оккупированных", – отметили в Минреинтеграции.

То есть это означало, что всем другим гражданам нужно было бы подавать заявления для возобновления или продления выплат.

"Указанная ситуация могла привести к социальному напряжению и чрезмерной нагрузке на органы соцзащиты и органы предоставления административных услуг, в частности из-за нестабильности электроснабжения и частых воздушных тревог", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что с целью решения этой проблемы был проведен ряд совещаний под председательством вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.

По их результатам  был представлен проект постановления об автоматическом продлении выплат, который вчера принял Кабмин.

Напомним, проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при наличии подозрения о неправомерном получении помощи.

Автор:
Светлана Манько