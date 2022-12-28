Украинцам автоматически продлят соцвыплаты на время военного положения

На период действия военного положения продолжится автоматическое начисление государственных социальных пособий, в том числе пособия на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такое решение 27 декабря было принято на заседании Правительства, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Дело в том, что в ноябре этого года Кабмин постановил: на период действия военного положения предоставление государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, автоматически продолжается, но только тем лицам, которые проживают на территории проведения боевых действий или временно оккупированных", – отметили в Минреинтеграции.

То есть это означало, что всем другим гражданам нужно было бы подавать заявления для возобновления или продления выплат.

"Указанная ситуация могла привести к социальному напряжению и чрезмерной нагрузке на органы соцзащиты и органы предоставления административных услуг, в частности из-за нестабильности электроснабжения и частых воздушных тревог", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что с целью решения этой проблемы был проведен ряд совещаний под председательством вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.

По их результатам был представлен проект постановления об автоматическом продлении выплат, который вчера принял Кабмин.

Напомним, проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при наличии подозрения о неправомерном получении помощи.