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Переселенців перевірятимуть у виняткових випадках, - Верещук
Проводити перевірки місць проживання переселенців будуть лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту при наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.
"Як держава ми зобов’язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками чи помилково цієї допомоги позбулися", - зазначила вона.
За її словами, зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Верещук наголосила, що мають бути чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок.
Наразі вирішено проводити перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення при наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про що особу обов’язково повідомлять телефонним дзвінком.
В усіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається, запевнила очільниця Мінреінтеграції.
Також у відомстві нагадали гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб:+38 (066) 813-62-39.
Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації і в разі їхньої відсутності соцвиплати будуть припинені.
Зазначимо також, що нові автоматичні послуги для вимушених переселенців з'явилися у додатку "Дія". Тепер можна онлайн змінити місце проживання ВПО та скасувати цей статус.