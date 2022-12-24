Переселенців перевірятимуть у виняткових випадках, - Верещук

Проводити перевірки місць проживання переселенців будуть лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту при наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.

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Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

"Як держава ми зобов’язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками чи помилково цієї допомоги позбулися", - зазначила вона.

За її словами, зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання.

Верещук наголосила, що мають бути чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок.

Наразі вирішено проводити перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення при наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про що особу обов’язково повідомлять телефонним дзвінком.

В усіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається, запевнила очільниця Мінреінтеграції.

Також у відомстві нагадали гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб:+38 (066) 813-62-39.

Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації і в разі їхньої відсутності соцвиплати будуть припинені.

Зазначимо також, що нові автоматичні послуги для вимушених переселенців з'явилися у додатку "Дія". Тепер можна онлайн змінити місце проживання ВПО та скасувати цей статус.