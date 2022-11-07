В Україні планують перевіряти переселенців за місцем їхньої реєстрації

Внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації і в разі їхньої відсутності соцвиплати будуть припинені.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону.

"Враховуючи велику кількість звернень і від правоохоронних органів, і від представників місць, де розміщені ВПО, про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації, ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", - зазначив Музиченко.

Він нагадав, що законодавством передбачено те, що внутрішньо переміщені особи повинні інформувати відповідні органи про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.

«Ми маємо на увазі вибіркові перевірки. Зрозуміло, що перевірити всі майже 5 млн переміщених осіб фізично неможливо. Тому ми робитимемо це за зверненнями, наприклад, правоохоронців. Ми маємо впевнитися, що люди, які потребують піклування, дійсно є і держава правильно надає їм підтримку», - зазначив Музиченко.

За його словами, також статус ВПО втрачають особи, які виїзджають за кордон.

Зазначимо, через війну внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, в тому числі мільйон дітей.

Також всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок “Дія”, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.