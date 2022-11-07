В Украине планируют проверять переселенцев по месту их регистрации

Внутри перемещенные лица будут проверены по месту их регистрации и в случае их отсутствия соцвыплаты будут прекращены.

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Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона.

"Учитывая большое количество обращений и от правоохранительных органов, и от представителей мест, где размещены ВПЛ, о том, что часть переселенцев не находится по месту фактической регистрации, мы вводим систему проверок по риск-ориентированному принципу. Мы хотим понять, каким образом выполняется норма законодательства об информировании государственных органов о перемещении таких лиц", - отметил Музыченко.

Он напомнил, что законодательством предусмотрено, что внутренне перемещенные лица должны информировать соответствующие органы об изменении места пребывания или о возвращении в места постоянного проживания.

"Мы подразумеваем выборочные проверки. Понятно, что проверить почти 5 млн перемещенных лиц физически невозможно. Поэтому мы будем делать это по обращениям, например, правоохранителей. Мы должны убедиться, что люди, нуждающиеся в попечительстве, действительно есть и государство правильно оказывает им поддержку", - отметил Музыченко.

По его словам, также статус ВПЛ теряют лица, выезжающие за границу.

Отметим, в результате войны внутренне перемещенными лицами стали семь миллионов жителей Украины, в том числе миллион детей.

Также все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", но не получили ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.