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Льготные кредиты на жилье для переселенцев станут еще доступнее
Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и расширило возможности участия в программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Так, право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, имеющие жилье на территории общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции.
Отмечается, что изменения в Порядок льготного ипотечного кредитования ВПЛ за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), утверждены на заседании Кабмина 1 ноября.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно изменениям, победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, которое реконструировано не более 35 лет назад (ранее 25 лет). При этом победитель имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, чем та, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит.
Также увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее 20 лет) и удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 кв. метров (ранее – 21 кв.м).
Кроме того, в целях уменьшения финансовой нагрузки на заемщика в случае снижения уровня его платежеспособности установлена возможность осуществления реструктуризации задолженности.
В частности, путем:
- рассрочка уплаты просроченной задолженности по кредиту;
- предоставление заемщику льготного периода, в течение которого ему откладываются платежи по погашению кредита и уплаты процентов;
- увеличение сроков кредитования (но более чем на 60 месяцев).
Кроме того, уничтожение или повреждение жилья, на которое предоставлен кредит, произошедший начиная с 24 февраля 2022 года в результате военной агрессии России, теперь является основанием для предоставления заемщику кредитных каникул, в течение которых он может освобождаться от уплаты основного платежа и процентов.
О факте повреждения недвижимости заемщик должен подать сообщение в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ № 380.
"Обращаем внимание, если основанием для установления кредитных каникул является уничтожение жилья, такие кредитные каникулы устанавливаются до момента получения гражданином компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества", - отмечают в Мининтеграции.
Напомним, 28 октября стартовала запись на бета-тест программы льготных государственных кредитов на жилье - "Є-оселя" в приложении "Дія". Получить такой кредит можно даже во время войны.
На первом этапе программы взять кредит на жилье под 3% могут военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.
Кредит предоставляется на срок от 1 до 20 лет для приобретения жилья в жилом доме квартирного типа. Собственный вклад – от 20% стоимости предмета ипотеки.