Льготные кредиты на жилье для переселенцев станут еще доступнее

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и расширило возможности участия в программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, имеющие жилье на территории общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции.

Отмечается, что изменения в Порядок льготного ипотечного кредитования ВПЛ за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), утверждены на заседании Кабмина 1 ноября.

Согласно изменениям, победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, которое реконструировано не более 35 лет назад (ранее 25 лет). При этом победитель имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, чем та, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит.

Также увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее 20 лет) и удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 кв. метров (ранее – 21 кв.м).

Кроме того, в целях уменьшения финансовой нагрузки на заемщика в случае снижения уровня его платежеспособности установлена возможность осуществления реструктуризации задолженности.

В частности, путем:

рассрочка уплаты просроченной задолженности по кредиту;

предоставление заемщику льготного периода, в течение которого ему откладываются платежи по погашению кредита и уплаты процентов;

увеличение сроков кредитования (но более чем на 60 месяцев).

Кроме того, уничтожение или повреждение жилья, на которое предоставлен кредит, произошедший начиная с 24 февраля 2022 года в результате военной агрессии России, теперь является основанием для предоставления заемщику кредитных каникул, в течение которых он может освобождаться от уплаты основного платежа и процентов.

О факте повреждения недвижимости заемщик должен подать сообщение в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ № 380.

"Обращаем внимание, если основанием для установления кредитных каникул является уничтожение жилья, такие кредитные каникулы устанавливаются до момента получения гражданином компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества", - отмечают в Мининтеграции.

Напомним, 28 октября стартовала запись на бета-тест программы льготных государственных кредитов на жилье - "Є-оселя" в приложении "Дія". Получить такой кредит можно даже во время войны.

На первом этапе программы взять кредит на жилье под 3% могут военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Кредит предоставляется на срок от 1 до 20 лет для приобретения жилья в жилом доме квартирного типа. Собственный вклад – от 20% стоимости предмета ипотеки.