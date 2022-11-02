Пільгові кредити на житло для переселенців стануть ще доступнішими

Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції та розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Так, право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції.

Зазначається, що зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW) затверджено на засіданні Кабміну 1 листопада.

Згідно зі змінами, переможці відбору отримують можливість взяти кредит на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше 25 років). При цьому переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.

Також збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. метрів (раніше – 21 кв.м).

Крім того, з метою зменшення фінансового навантаження на позичальника у випадку зниження рівня його платоспроможності встановлено можливість здійснення реструктуризації заборгованості.

Зокрема, шляхом:

розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом;

надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого йому відтерміновуються платежі з погашення кредиту та сплати відсотків;

збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців).

Окрім того, знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії Росії, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків.

Про факт пошкодження нерухомості позичальник повинен подати повідомлення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ № 380.

"Звертаємо увагу, якщо підставою для встановлення кредитних канікул є знищення житла, такі кредитні канікули встановлюються до моменту отримання громадянином компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна", - зазначають в Мінінтеграції.

Нагадаємо, 28 жовтня стартував запис на бета-тест програми пільгових державних кредитів на житло - “єОселя” в застосунку “Дія”. Отримати такий кредит можна навіть під час війни.

На першому етапі програми взяти кредит на житло під 3% зможуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Кредит надається на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання в житловому будинку квартирного типу. Власний внесок – від 20% вартості предмета іпотеки.