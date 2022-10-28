Нове житло за вигідними умовами: в "Дії" стартує бета-тест послуги "єОселя"

28 жовтня стартує запис на бета-тест програми пільгових державних кредитів на житло - “єОселя” в застосунку “Дія”. Отримати такий кредит можна навіть під час війни.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Збираємо людей на бета-тест програми доступного кредитування "єОселя" в застосунку Дія. Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це доволі складний процес. Ми ж спростили його до кнопки «Почати» в послузі "єОселя" в меню послуг "Дії". Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично. Надсилаєте заяву в один чи кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту", - зазначив Федоров.

Програма "єОселя" ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Вона дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками.

На першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Кредит надається на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання в житловому будинку квартирного типу. Власний внесок – від 20% вартості предмета іпотеки.

Програма доступної іпотеки "єОселя" реалізується через ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" та Фонд розвитку підприємництва.

"Якщо ви належите до однієї з категорій, то можете долучитися до тестування. Для цього в застосунку "Дія подаєте заяву про участь у програмі "єОселя" та отримуєте попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк", - зауважив Федоров.

З січня 2023 року програму масштабують для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%.

Нагадаємо, в Україні видано перший доступний іпотечний кредит під 3% річних за новою державною програмою “єОселя”. Позику співробітниці Національної поліції України в Чернігові видав Ощадбанк.