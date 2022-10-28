Новое жилье на выгодных условиях: в приложении "Дія" стартует бета-тест услуги "єОселя"

28 октября стартует запись на бета-тест программы льготных государственных кредитов на жилье - "єОселя" в приложении "Дія". Получить такой кредит можно даже во время войны.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Если вы уже пытались получить ипотеку, то знаете, что это довольно сложный процесс. Мы же упростили его до кнопки "Начать" в услуге " "єОселя" в меню услуг "Дія". Далее ваши данные подтягиваются из реестров автоматически. Отправляете заявление в один или несколько банков и ждете решения о выдаче кредита", - отметил Федоров.

Программа ""єОселя"" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским. Она позволит приобрести жилье по льготным процентным ставкам.

На первом этапе взять кредит на жилье под 3% могут военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Кредит предоставляется на срок от 1 до 20 лет для приобретения жилья в жилом доме квартирного типа. Собственный вклад – от 20% стоимости предмета ипотеки.

Программа доступной ипотеки "єОселя" реализуется через ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" и Фонд развития предпринимательства.

"Если вы относитесь к одной из категорий, то можете присоединиться к тестированию. Для этого в приложении "Дія" подаете заявление об участии в программе "єОселя" и получаете предварительное решение о согласовании суммы кредита без похода в банк", - отметил Федоров.

С января 2023 года программа масштабируется для других категорий. Им будет доступен кредит под 7%.

Напомним, в Украине выдан первый доступный ипотечный кредит под 3% годовых по новой государственной программе "єОселя". Кредит сотруднице Национальной полиции Украины в Чернигове выдал Ощадбанк.