У Києві відкрили гуманітарний хаб-шелтер для вимушених переселенців з Луганщини

В гуманітарному хабі можна отримати продуктові набори, безкоштовні консультації психологів та інших спеціалістів.

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Шелтер відкрито на базі гуртожитку Європейського університету, де передбачено проживання 350 осіб.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

В гуманітарному хабі ВПО з Луганщіни зможуть отримати безкоштовні консультації різних спеціалістів, зокрема психолога та отримати продуктові набори.

Гуманітарний хаб знаходиться за адресою:

м. Київ, вулиця Миколи Ушакова, 8А

Нагадаємо, що у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.