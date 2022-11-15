Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганської області, – Гайдай

Українські військові поступово просуваються до великих окупованих міст області.

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Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Доволі запеклі і важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже достатньо голосно бої біля великих міст – і в Рубіжному, і в Кремінній. Це говорить про те, що лінія фронту потрохи просувається до наших великих міст", - зазначив він.

Гайдай додав, що що окупанти продовжують стягувати резерви у Луганську область.

Нагадаємо, що в окупованих населених пунктах Луганській області склалася складна гуманітарна ситуація. Через це окупанти планують готуються повну "евакуацію" цивільного населення з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного вглиб тимчасово окупованих територій.