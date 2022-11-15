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Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганской области, – Гайдай
Украинские военные постепенно продвигаются в крупные оккупированные города области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Довольно ожесточенные и тяжелые бои происходят сейчас на Луганщине. Но в местных пабликах мы читаем о том, что местные жители слышат уже достаточно громкие бои у больших городов - и в Рубежном, и в Кременной. Это говорит о том, что линия фронта понемногу продвигается в наши крупные города", - отметил он.
Гайдай добавил, что оккупанты продолжают стягивать резервы в Луганскую область.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в оккупированных населённых пунктах Луганской области сложилась сложная гуманитарная ситуация. Поэтому оккупанты планируют готовиться полную "эвакуацию" гражданского населения из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь временно оккупированных территорий.