Росіяни планують вивезти все населення з трьох міст Луганської області, — Генштаб

В окупованих населених пунктах Луганській області склалася складна гуманітарна ситуація. Через це окупанти планують готуються повну "евакуацію" цивільного населення з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного вглиб тимчасово окупованих територій.

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Про це 14 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

В цей же час ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

Відомо, що російські війська намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Паралельно окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, ціллю ворога стають житлові будинки, цивільна інфраструктура тощо.

В свою чергу ЗСУ завдають ударів по військовим об'єктам ворога.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 "Рапіра". Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється", — розповіли в Генштабі.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

Нагадаємо, перш ніж втекти з Херсона, окупанти оголошувати "евакуацію" населення, а також вивозили з міста комунальний транспорт, ліки з аптек тощо.