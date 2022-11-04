Зеленський: найбільш жорстокі бої зараз тривають в районі Бахмута і Соледара

Протягом усього тижня (з 31 жовтня по 4 листопада) найактивніші бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, а саме поблизу Бахмута та Соледара.

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Про це президент Володомир Зеленський повідомив у своєму зверненні 4 листопада.

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих", — зазначив глава держави.

Він додав, що на Південному напрямі бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка мають "хороші здобутки". Українські захисники знищують техніку ворога, російську живу силу. Зеленський також на відмінно оцінив роботу бійців 406-ї окремої артилерійської бригади, акцентувавши на влучності військових.

В свою чергу Генштаб ЗСУ за підсумками 254-го дня повномасштабної війни відзвітував про деякі успіхі української армії. Зокрема, на Південному напрямку, а саме у Голій Пристані Херсонської області ЗСУ завдали удару по адміністративній будівлі де перебували росіяни. За попередньою інформацією, ліквідовано 18 окупантів, 2 —поранено.

Напередодні цього ЗСУ встановили новий рекорд - за добу ліквідували 950 окупантів. При цьому українські захисники продовжують звільняти територію України.