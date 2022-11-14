Россияне планируют вывезти все население из трех городов Луганской области, - Генштаб

В оккупированных населённых пунктах Луганской области сложилась сложная гуманитарная ситуация. Поэтому оккупанты планируют готовиться полную "эвакуацию" гражданского населения из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь временно оккупированных территорий.

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Об этом 14 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В то же время враг пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Известно, что российские войска пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Параллельно оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, целью врага становятся жилые дома, гражданская инфраструктура и т.д.

В свою очередь ВСУ наносят удары по военным объектам врага.

"За уточненной информацией , подтверждено поражение точки управление одного с подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области . В результате удара уничтожены 7 грузовых автомобилей и 2 пушки МТ-12 "Рапира". Также 15 захватчиков ранены и повреждены 3 МТ - ЛБ . Информация относительно погибших оккупантов уточняется ", - рассказали в Генштабе.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ОВТ оккупантов.

Напомним, прежде чем бежать из Херсона, оккупанты объявили "эвакуацию" населения, а также вывозили из города коммунальный транспорт, лекарства из аптек и т.д.