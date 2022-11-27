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- Общество
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В Киеве открыли гуманитарный хаб-шелтер для вынужденных переселенцев из Луганской области
В гуманитарном хабе можно получить наборы продуктов, бесплатные консультации психологов и других специалистов.
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Шелтер открыт на базе общежития Европейского университета, где предусмотрено проживание 350 человек.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В гуманитарном хабе ВПЛ из Луганщины смогут получить бесплатные консультации разных специалистов, в частности психолога, и получить продуктовые наборы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Гуманитарный хаб находится по адресу:
г. Киев, улица Николая Ушакова, 8А
Напомним, что в Луганской области уволены уже 12 населенных пунктов.