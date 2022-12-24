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Переселенцев будут проверять в исключительных случаях, - Верещук
Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при подозрении на неправомерное получение помощи.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
"Как государство мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем, не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишились", - отметила она.
По ее словам, сейчас, когда раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Верещук подчеркнула, что должны быть четко определены основания, по которым допускается проведение проверок.
Пока решено проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи, о чем человека обязательно известят телефонным звонком.
Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест проживания внутренних переселенцев не допускается, заверила глава Минреинтеграции.
Также в ведомстве напомнили горячую линию Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: +38 (066) 813-62-39.
Ранее сообщалось, что внутренне перемещенные лица будут проверены по месту их регистрации и в случае их отсутствия соцвыплаты будут прекращены.
Отметим, что новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев появились в приложении "Дія". Теперь можно онлайн изменить место жительства ВПЛ и отменить этот статус.