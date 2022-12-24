Переселенцев будут проверять в исключительных случаях, - Верещук

Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при подозрении на неправомерное получение помощи.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"Как государство мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем, не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишились", - отметила она.

По ее словам, сейчас, когда раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства.

Верещук подчеркнула, что должны быть четко определены основания, по которым допускается проведение проверок.

Пока решено проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи, о чем человека обязательно известят телефонным звонком.

Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест проживания внутренних переселенцев не допускается, заверила глава Минреинтеграции.

Также в ведомстве напомнили горячую линию Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: +38 (066) 813-62-39.

Ранее сообщалось, что внутренне перемещенные лица будут проверены по месту их регистрации и в случае их отсутствия соцвыплаты будут прекращены.

Отметим, что новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев появились в приложении "Дія". Теперь можно онлайн изменить место жительства ВПЛ и отменить этот статус.