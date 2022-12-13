Переселенці зможуть у "Дії" змінити місце проживання та скасувати статус ВПО

Нові автоматичні послуги для вимушених переселенців з'явилися у додатку "Дія". Тепер можна онлайн змінити місце проживання ВПО та скасувати цей статус.

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Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що нові послуги доступні з 13 грудня.

"Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення", - йдеться у повідомленні.

Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії". Для зміни місця реєстрації необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Нагадаємо, 25 листопада пресслужба Мінцифри повідомила, що громадяни України отримали можливість подати заяву про шлюб за 10 хвилин на порталі "Дія", без відвідування ДРАЦС. Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування послуги.