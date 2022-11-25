Заяву про шлюб можна буде подати на порталі "Дія": Мінцифри запустило бета-тестування

Громадяни України отримали можливість подати заяву про шлюб за 10 хвилин на порталі "Дія", без відвідування ДРАЦС. Наразі Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування послуги.

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Про це 25 листопада повідомила пресслужба Мінцифри.

Щоб подати заяву про шлюб за старою процедурою, необхідно йти до ДРАЦС, заповнювати документи, проходити перевірку держреєстратора. Після цього потрібно сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після обговорення формату церемонії наречені очікували призначення дати.

Мінцифри значно спростило цю процедуру. На порталі "Дія" можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід.

Відомство пропонує українцям долучитися до бета-тесту послуги. Участь можуть взяти громадяни, які:

досягли 18 років;

мають електронний підпис.

Записатися на бета-тест можна тільки парою (наречені). Заявки проходитимуть реальний процес реєстрації.

Нагадаємо, Мінцифри планує в майбутньому інтегрувати "Дію" в метавсесвіт, що, зокрема, дозволить реалізувати можливість укладати шлюб у віртуальному світі.

Крім того, на порталі "Дія" для потенційних батьків вже запустили реєстрацію для всиновлення дитини.