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Заявление о браке можно будет подать на портале "Дія": Минцифры запустило бета-тестирование
Граждане Украины получили возможность подать заявление о браке за 10 минут на портале "Дія", без посещения ЗАГС. Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.
Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Минцифры.
Чтобы подать заявление о браке по старой процедуре, необходимо идти в ЗАГС, заполнять документы, проходить проверку госрегистратора. После этого нужно уплатить госпошлину и снова возвращаться в учреждение. После обсуждения формата церемонии будущие молодожены ожидали назначения даты.
Минцифры значительно упростило эту процедуру. На портале "Дія" можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги, сопровождающие мероприятие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ведомство предлагает украинцам приобщиться к бета-тесту услуги. Участие могут принять граждане:
- достигли 18 лет;
- имеют электронную подпись.
Записаться на бета-тест можно только парой (невесты). Заявки будут проходить реальный процесс регистрации.
Напомним, Минцифры планирует в будущем интегрировать "Дію" в метавселенную, что, в частности, позволит реализовать возможность вступать в брак в виртуальном мире.
Кроме того, на портале "Дія" для потенциальных родителей уже запустили регистрацию для усыновления ребенка.