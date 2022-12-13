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Категория
Общество
Дата публикации

Переселенцы смогут в "Дії" изменить место жительства и отменить статус ВПЛ

Переселенцы смогут в "Дії" изменить место жительства и отменить статус ВПЛ

Новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев появились в приложении "Дія". Теперь можно онлайн изменить место жительства ВПЛ и отменить этот статус.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Новые услуги доступны с 13 декабря.

"Обе услуги автоматически. Это означает, что процесс происходит без участия госслужащего, а вам больше не нужно ждать его решения", - говорится в сообщении .

Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в "Дії". Для изменения места регистрации необходимо физически находиться на месте временного жительства, чтобы подтвердить геолокацию.

Напомним, 25 ноября пресс-служба Минцифры сообщила, что граждане Украины получили возможность подать заявление о браке за 10 минут на портале "Дія", без посещения ЗАГС. Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.

Автор:
Нина Комащенко