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Переселенцы смогут в "Дії" изменить место жительства и отменить статус ВПЛ
Новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев появились в приложении "Дія". Теперь можно онлайн изменить место жительства ВПЛ и отменить этот статус.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Новые услуги доступны с 13 декабря.
"Обе услуги автоматически. Это означает, что процесс происходит без участия госслужащего, а вам больше не нужно ждать его решения", - говорится в сообщении .Подписывайтесь на наш Telegram канал
Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в "Дії". Для изменения места регистрации необходимо физически находиться на месте временного жительства, чтобы подтвердить геолокацию.
Напомним, 25 ноября пресс-служба Минцифры сообщила, что граждане Украины получили возможность подать заявление о браке за 10 минут на портале "Дія", без посещения ЗАГС. Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.