С 1 декабря в Украине увеличивается прожиточный минимум: на какие выплаты это повлияет

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум и связанные с ним выплаты, а также поднимутся пенсии.

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Так, средний показатель прожиточного минимума с 1 декабря составит 2589 грн на человека, вместо 2508 грн.

Для отдельных групп населения он будет следующим:

для детей в возрасте до 6 лет – 2272 гривны;

для детей от 6 до 18 лет - 2833 гривны;

для трудоспособных лиц – 2684 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность (пенсионеров) – 2093 гривен.

От размера прожиточного минимума определяется размер всех других социальных выплат, как пенсий, пособий по безработице, инвалидности, алименты и т.д.

Поэтому с 1 декабря пройдет плановый перерасчет пенсий:

минимальная и максимальная пенсии по возрасту увеличатся до 2093 и 20930 грн соответственно.

повысятся пенсии незанятым лицам до 70 лет с полным страховым стажем, 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин: минимальная пенсия этой категории составит 2 500 грн.

минимальная пенсия по потере кормильца-военнослужащего от 1 декабря не может быть ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4186 грн.

Согласно законодательству, максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц и в мирное время составлял бы 10 736 грн. Однако во время действия военного положения выплаты по безработице ограничили минимальной зарплатой по состоянию на 1 января календарного года. В 2022 году – это 6700 грн.

Кроме того, минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет с 1 декабря составит 1136 грн, а для детей от 6 до 18 лет – не менее 1416,5 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть для детей в возрасте до 6 лет – 2272 грн, а от 6 до 18 лет – 2833 грн.

Также пособие по беременности и родам теперь должно составлять не менее 671 грн или 25% от размера установленного законом прожиточного минимума.

Размер минимальной зарплаты с 1 декабря не изменится и составит 6700 грн.