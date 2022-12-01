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С 1 декабря в Украине увеличивается прожиточный минимум: на какие выплаты это повлияет
С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум и связанные с ним выплаты, а также поднимутся пенсии.
Так, средний показатель прожиточного минимума с 1 декабря составит 2589 грн на человека, вместо 2508 грн.
Для отдельных групп населения он будет следующим:
- для детей в возрасте до 6 лет – 2272 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет - 2833 гривны;
- для трудоспособных лиц – 2684 гривен;
- для лиц, потерявших трудоспособность (пенсионеров) – 2093 гривен.
От размера прожиточного минимума определяется размер всех других социальных выплат, как пенсий, пособий по безработице, инвалидности, алименты и т.д.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Поэтому с 1 декабря пройдет плановый перерасчет пенсий:
- минимальная и максимальная пенсии по возрасту увеличатся до 2093 и 20930 грн соответственно.
- повысятся пенсии незанятым лицам до 70 лет с полным страховым стажем, 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин: минимальная пенсия этой категории составит 2 500 грн.
- минимальная пенсия по потере кормильца-военнослужащего от 1 декабря не может быть ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4186 грн.
Согласно законодательству, максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц и в мирное время составлял бы 10 736 грн. Однако во время действия военного положения выплаты по безработице ограничили минимальной зарплатой по состоянию на 1 января календарного года. В 2022 году – это 6700 грн.
Кроме того, минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет с 1 декабря составит 1136 грн, а для детей от 6 до 18 лет – не менее 1416,5 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть для детей в возрасте до 6 лет – 2272 грн, а от 6 до 18 лет – 2833 грн.
Также пособие по беременности и родам теперь должно составлять не менее 671 грн или 25% от размера установленного законом прожиточного минимума.
Размер минимальной зарплаты с 1 декабря не изменится и составит 6700 грн.