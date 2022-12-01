З 1 грудня в Україні зростає прожитковий мінімум: на які виплати це вплине

З 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум і пов'язані з ним виплати, а також піднімуться пенсії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, середній показник прожиткового мінімуму з 1 грудня становитиме 2589 грн на особу, замість 2508 грн.

Для окремих груп населення він буде таким:

для дітей віком до 6 років - 2272 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні;

для працездатних осіб - 2684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів) - 2093 гривень.

Від розміру прожиткового мінімуму визначається розмір всіх інших соціальних виплат, як то пенсій, допомоги з безробіття, інвалідності, аліменти тощо.

Тому з 1 грудня ідбудеться плановий перерахунок пенсій:

мінімальна та максимальна пенсії за віком збільшаться до 2 093 та 20 930 грн відповідно.

підвищаться пенсії незайнятим особам до 70 років із повним страховим стажем, 30 років для жінок та 35 років для чоловіків: мінімальна пенсія для цієї категорії становитиме 2 500 грн.

мінімальна пенсія за втратою годувальника-військовослужбовця від 1 грудня не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми, тобто 4186 грн.

Згідно законодавства, максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і у мирний час становив би 10736 грн. Однак під час дії воєнного стану виплати з безробіття обмежили мінімальною зарплатнею станом на 1 січня календарного року. У 2022 році - це 6700 грн.

Крім того, мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років з 1 грудня складе 1136 грн, а для дітей від 6 до 18 років - не менше 1416,5 грн. (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку). Мінімальний рекомендований розмір аліментів складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років - 2272 грн, а від 6 до 18 років - 2833 грн.

Також допомога у зв'язку з вагітністю та пологами тепер має становити не менше 671 грн або 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму.

Розмір мінімальної зарплати з 1 грудня не зміниться і становитиме 6700 грн.