Українцям автоматично продовжать соцвиплати на час воєнного стану

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

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Таке рішення 27 грудня було прийнято на засіданні Уряду, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

"Річ у тім, що в листопаді цього року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих", - зазначили в Мінреінтеграції.

Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат.

"Вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги", - зауважують у відомстві.

Там додають, що з метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад під головуванням віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук.

За їх результатами до Уряду було подано проєкт постанови про автоматичне продовження виплат, який вчора й ухвалив Кабмін.

Нагадаємо, проводити перевірки місць проживання переселенців будуть лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту при наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.