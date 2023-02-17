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Економіка
Дата публікації

Україна отримала від Великобританії гроші на виплати соцдопомоги сім'ям та зарплат викладачам

Україна отримала від Великобританії гроші на виплати соцдопомоги сім'ям та зарплат викладачам

Світовий банк перерахував Україні другу частину додаткового фінансування у розмірі $203 млн. Загальний обсяг позики під гарантії Великобританії становить $500 млн.

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Про це 17 лютого повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

У відомстві уточнюють, що ці гроші спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

"Дані кошти надані на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великобританії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", — резюмували в Мінфіні.

Кредит видали на строк до 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка становить 0,25 % річних.

Стабільна фінансова допомога партнерів забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні. Без цих грошей українці могли б недоотримувати такі виплати, заявляли раніше в уряді. 

Нагадаємо, на період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан