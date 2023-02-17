Україна отримала від Великобританії гроші на виплати соцдопомоги сім'ям та зарплат викладачам

Світовий банк перерахував Україні другу частину додаткового фінансування у розмірі $203 млн. Загальний обсяг позики під гарантії Великобританії становить $500 млн.

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Про це 17 лютого повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

У відомстві уточнюють, що ці гроші спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

"Дані кошти надані на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великобританії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", — резюмували в Мінфіні.

Кредит видали на строк до 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка становить 0,25 % річних.

Стабільна фінансова допомога партнерів забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні. Без цих грошей українці могли б недоотримувати такі виплати, заявляли раніше в уряді.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

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