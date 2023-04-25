У Великій Британії повідомили, що вже поставили Україні снаряди для танків Challenger 2 зі збідненим ураном

Велика Британія відправила в Україну тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном, проте не відслідковує географію їхнього використання.

Про це свідчать опубліковані на сайті британського парламенту відповіді на питання депутата Палати громад від шотландської партії "Альба" Кенні Макаскілла, які дав парламентський заступник державного секретаря із збройних сил Джеймс Хіппі (крім представлення Міноборони, він є також депутатом від правлячої Консервативної партії).

При цьому, за словами Хіпі, з міркувань операційної безпеки британська сторона не має наміру коментувати показники використання Україною наданих їй снарядів.

"Поставлені Великобританією танки Challenger 2 та боєприпаси з збідненим ураном, надані Україні, тепер знаходяться під контролем Збройних сил України. [Британське] Міноборони не відстежує місця, звідки ЗСУ стріляють снарядами зі ЗУ на території України", - наводиться також його відповідь на відповідне питання.

У відповідь на питання про те, чи брала на себе Великобританія зобов'язання щодо постконфліктної допомоги у знешкодженні снарядів із збідненим ураном, випущених ЗСУ з танків Challenger 2 в Україні, він відповів негативно.

"Тим не менш, ми, як і раніше, сповнені рішучості допомогти Україні вийти з цієї війни безпечною, процвітаючою та вільною, і ми підтримуємо низку заходів, спрямованих на задоволення невідкладних потреб України, відновлення необхідної інфраструктури та послуг, а також закладання основи для її довгострокового відновлення та післявоєнної відбудови", - додав Хіпі.

Нагадаємо, що про надходження в Україну перших танків Challenger 2 українське Міноборони повідомило ще 27 березня. Перед цим повідомлялося, що українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії та повертаються до України разом з машинами, які планується використовувати у контрнаступі для звільнення окупованих Росією територій. Раніше ж у березні стало відомо, що влада Великобританії вирішила передати Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

Збіднений уран використовується у виробництві бронебійних снарядів через свою високу щільність. Це уран, в ізотопному складі якого частка радіоактивного ізотопу урану-235, що використовується в ядерних реакторах та ядерній зброї, не перевищує 0,3% (у природному урані його близько 0,72%). При цьому доречність використання боєприпасів із збідненого урану є предметом спорів щодо довгострокових наслідків для здоров'я населення та екології відповідних територій.