Навчання закінчилися: українські військові повертаються з Британії разом з танками Challenger 2

Українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на британське міністерство оборони.

Зазначається, що українські військові вирушили до Британії незабаром після того, як у січні британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про передачу Україні 14 танків Challenger 2.

Очікується, що українські екіпажі та танки будуть на позиціях до весняного контрнаступу.

Українські військові пройшли підготовку, яка охоплювала інструкції щодо командування, водіння та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес зазначив, що військові ЗСУ повернуться на батьківщину краще оснащеними та навченими.

"Українські солдати повертаються на батьківщину краще оснащеними, але не менш небезпечними. Їхня рішучість надихає, ми й надалі робитимемо все можливе для підтримки України доти, доки це буде потрібно", - наголосив Уоллес.

Куратор навчальної місії, підполковник Джон Стоун зауважив, що для нього підготовка українських захисників є величезною честю.

"Ми всі дуже вражені рівнем продемонстрованої компетентності українських військових і не сумніваємося, що наші друзі будуть використовувати танки Challenger 2 найефективніше у майбутніх битвах на захист своєї батьківщини", – заявив Стоун.

Зазначається, що крім 14 британських танків Challenger, Британія відправляє Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

Нагадаємо, Велика Британія планує передати Україні 28 танків Challenger 2, про що було домовлено під час візиту президента Володимира Зеленського в цю країну 8 лютого.

Крім того, уряд Великобританії вирішив передати Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.