Міноборони Британії підловило Путіна на брехні

Міноборони Великобританії заявило, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін поширює неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.

Про це пише Sky News.

Видання нагадує, що уряд Великобританії вирішив передати Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2, рішення про надання яких прийняли раніше.

У той же день Путін прокоментував цю заяву, сказавши, що "колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом". Російський диктатор додав, що Росія буде змушена "відповідним чином реагувати".

У відповідь на закиди Кремля речник Міноборони Британії зауважив, що снаряди із збідненим ураном є "високоефективними для ураження сучасних танків і бронетехніки".

"Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати", - підкреслили в британському оборонному відомстві.

Там додали, що незалежні дослідження вчених, у тому числі з Королівського товариства, показали, що будь-який вплив на здоров'я людей та довкілля від використання боєприпасів із збідненим ураном є мінімальним.

Крім того, країна-агресор РФ також використовує боєприпаси на основі збідненого урану.

У коментарі Sky News експерт з хімічної зброї, полковник Хеміш де Бреттон-Гордон назвав коментарі Путіна "абсолютно божевільними" та "повністю невірними", оскільки збіднений уран "не може бути використаний як ядерне паливо або перетворений на ядерну зброю".

"Без сумніву, це було сказано для того, щоб переконати президента Сі дати Путіну зброю і налякати людей на Заході тим, що він планує перейти до ядерної зброї", – заявив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, Велика Британія має намір передати Україні 28 танків Challenger 2. В рамках свого найбільшого пакету військової допомоги Україні, окрім танків Challenger 2, Київ отримає від Лондона САУ AS90 та бронетранспортери, ракети для протиповітряної оборони та 100 тисяч артилерійських снарядів.