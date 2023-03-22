Минобороны Британии подловило Путина на лжи

Минобороны Великобритании заявило, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин распространяет ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом пишет Sky News.

Издание напоминает, что правительство Великобритании решило передать Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2, решение о предоставлении которых было принято ранее.

В тот же день Путин прокомментировал это заявление, сказав, что "коллективное Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом". Российский диктатор добавил, что Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".

В ответ на упреки Кремля спикер Минобороны Британии отметил, что снаряды с обедненным ураном "высокоэффективны для поражения современных танков и бронетехники".

"Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", - подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Там добавили, что независимые исследования ученых, в том числе из Королевского общества, показали, что любое влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном является минимальным.

Кроме того, страна-агрессор РФ также использует боеприпасы на основе обедненного урана.

В комментарии Sky News эксперт по химическому оружию, полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон назвал комментарии Путина "совершенно безумными" и "полностью неверными", поскольку обедненный уран "не может быть использован как ядерное топливо или превращен в ядерное оружие".

"Несомненно, это было сказано для того, чтобы убедить президента Китая Си дать Путину оружие и испугать людей на Западе тем, что он планирует перейти к ядерному оружию", – заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Напомним, Великобритания намерена передать Украине 28 танков Challenger 2. В рамках своего крупнейшего пакета военной помощи Украине кроме танков Challenger 2 Киев получит от Лондона САУ AS90 и бронетранспортеры, ракеты для противовоздушной обороны и 100 тысяч артиллерийских снарядов.