Зеленського просять заборонити використання снарядів, що містять збіднений уран: які аргументи

Президента Володимира Зеленського просять заборонити використання боєприпасів зі збідненим ураном у Збройних силах України.

Відповідна петиція №22/185274-еп зареєстрована на сайті Офісу президента України.

"Використання зазначених боєприпасів призводить до забруднення навколишнього середовища важкими металами не тільки в зоні безпосереднього їх застосування, але може через грунтові води, рух пилу та мікрочастин поширюватись неконтрольовано. З огляду на період розпаду важких металів таке забруднення носитиме довгостроковий характер на багато поколінь вперед", - йдеться у тексті петиції.

Як зазначає автор петиції Богдан Гороховський, ураження також може стосуватися земель сільськогосподарського призначення.

"З огляду на це та вплив важких металів, які потраплять в навколишнє середовище шляхом використання боєприпасів із збідненим ураном, на здоров'я людини, зокрема їх канцерогенну дію, вплив на геном людини тощо, застосування таких боєприпасів є злочином проти людства та планети та їх застосування неприпустимим і аморальним", - наголошується у петиції.

Наразі петиція зібрала вже 191 голос, а збір підписів триватиме ще 92 днів. Якщо петиція набере 25 000 підписів, її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, уряд Великобританії вирішив передати Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

Відомо, що Велика Британія має намір передати Україні 28 танків Challenger 2. В рамках свого найбільшого пакету військової допомоги Україні, окрім танків Challenger 2, Київ отримає від Лондона САУ AS90 та бронетранспортери, ракети для протиповітряної оборони та 100 тисяч артилерійських снарядів.