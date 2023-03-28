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Зеленского просят запретить использование снарядов, содержащих обедненный уран: какие аргументы
Президента Владимира Зеленского просят запретить использование боеприпасов с обедненным ураном в Вооруженных силах Украины.
Соответствующая петиция №22/185274-эп зарегистрирована на сайте Офиса президента Украины.
"Использование указанных боеприпасов приводит к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами не только в зоне непосредственного их применения, но может через грунтовые воды, движение пыли и микрочастиц распространяться неконтролируемо. Учитывая период распада тяжелых металлов, такое загрязнение будет носить долгосрочный характер на многие поколения вперед", - говорится в тексте петиции.
Как отмечает автор петиции Богдан Гороховский, поражение также может касаться земель сельскохозяйственного назначения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Учитывая это и влияние тяжелых металлов, которые попадут в окружающую среду путем использования боеприпасов с обедненным ураном, на здоровье человека, в частности их канцерогенное действие, влияние на геном человека и т.п., применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты и их применение недопустимым и безнравственным", - отмечается в петиции.
В настоящее время петиция собрала 191 голос, а сбор подписей продлится еще 92 дня. Если петиция наберет 25 тысяч подписей, ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Напомним, правительство Великобритании решило передать Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.
Известно, что Великобритания намерена передать Украине 28 танков Challenger 2. В рамках своего крупнейшего пакета военной помощи Украине кроме танков Challenger 2 Киев получит от Лондона САУ AS90 и бронетранспортеры, ракеты для противовоздушной обороны и 100 тысяч артиллерийских снарядов.