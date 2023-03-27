Перші британські танки Challenger вже в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков показав нове поповнення військової техніки від міжнародних партнерів для українських десантників. Сьогодні до України надійшла перша партія британських танків Challenger.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger’ів від Британії, Stryker‘ів & Cougar‘ів від США та Marder‘ів від Німеччини", - написав Резніков.

Він зауважив, що ще рік тому ніхто і не подумав би, що підтримка партнерів буде такою потужною. Та за рік стійкість українського народу і майстерність армії змінили погляд союзників на цю війну і переконали їх, що перемога Украни цілком можлива.

За словами Резнікова, Україна вже пройшла великий шлях, але багато чого ще попереду. Українці вже протестували нові танки, а невдовзі їх переваги відчують на собі російські окупанти, адже Україні потрібно звільнити всі свої території.

"Після особистого "пілотування" Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш "військовий зоопарк" розширюється. А до "бойових кицьок" долучився "слон". Саме так прозвали Challenger наші десантники", - резюмував Міністр.

Вранці видання The Guardian повідомило, що українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.

Сьогодні також стало відомо, що в Україну прибули всі 18 танків Leopard 2 обіцяних федеральним урядом Німеччини. Останні танки були відправленні наприкінці минулого тижня.