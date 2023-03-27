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Перші британські танки Challenger вже в Україні

танки, зброя, Резніков
Фото: Міноборони України

Міністр оборони Олексій Резніков показав нове поповнення військової техніки від міжнародних партнерів для українських десантників. Сьогодні до України надійшла перша партія британських танків Challenger.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger’ів від Британії, Stryker‘ів & Cougar‘ів від США та Marder‘ів від Німеччини", - написав Резніков.

Він зауважив, що ще рік тому ніхто і не подумав би, що підтримка партнерів буде такою потужною. Та за рік стійкість українського народу і майстерність армії змінили погляд союзників на цю війну і переконали їх, що перемога Украни цілком можлива.

За словами Резнікова, Україна вже пройшла великий шлях, але багато чого ще попереду. Українці вже протестували нові танки, а невдовзі їх переваги відчують на собі російські окупанти, адже Україні потрібно звільнити всі свої території.

"Після особистого "пілотування" Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш "військовий зоопарк" розширюється. А до "бойових кицьок" долучився "слон". Саме так прозвали Challenger наші десантники", - резюмував Міністр.

Вранці видання The Guardian повідомило, що українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.

Сьогодні також стало відомо, що в Україну прибули всі 18 танків Leopard 2 обіцяних федеральним урядом Німеччини. Останні танки були відправленні наприкінці минулого тижня.