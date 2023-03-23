Парламент Швеції схвалив відправку Україні військової допомоги на 550 мільйонів євро

Парламент Швеції дозволив місцевому уряду безоплатно передати Україні військову техніку на суму до 6,2 мільярда крон (нині це близько 550 мільйонів євро, або 22,2 мільярда гривень).

Як повідомляється на сайті законодавчого органу, відповідні бюджетні поправки, запропоновані шведським урядом, було схвалено 23 березня.

Наголошується, що до військової допомоги для України входять танки, самохідні артилерійські установки Archer, зенітно-ракетні комплекси Robotsystem 97, а також боєприпаси.

Крім того, шведський парламент схвалив угоду з продажу 14 гаубиць Archer Великій Британії, яка в свою чергу передала Україні артустановки AS90. У зв'язку з цим передбачено додаткові асигнування шведським військовим у 2023 році на суму 730 мільйонів крон (65 мільйонів євро).

Загалом, за оцінкою уряду, у зв'язку з цими рішеннями у 2024–2028 роках ЗС Швеції необхідно буде виділити додатково 6,1 мільярда шведських крон. Зазначається, що відправка зброї Україні частково фінансуватиметься коштом від продажу САУ Британії.

Нагадаємо, що Україні планується передати 8 з 48 випущених одиниць Archer. 24 нині стоять на озброєнні шведської армії, дві перебувають на зберіганні, а решта готується до згаданого вище продажу Великій Британії.

Нагадаємо також, що 8 лютого парламент Швеції схвалив запропоновані урядом зміни до держбюджету, що передбачають передачу Україні озброєння на суму до 4,35 мільярда крон (близько 380 мільйонів євро), у тому числі бойових машин піхоти та ручних протитанкових ракет.