Парламент Швеции одобрил отправку Украине военной помощи на €550 миллионов

Парламент Швеции разрешил местному правительству безвозмездно передать Украине военную технику на сумму до 6,2 миллиарда крон (ныне около 550 миллионов евро, или 22,2 миллиарда гривен).

Как сообщается на сайте законодательного органа, соответствующие бюджетные поправки, предложенные шведским правительством, были одобрены 23 марта.

Отмечается, что в военную помощь для Украины входят танки, самоходные артиллерийские установки Archer, зенитно-ракетные комплексы Robotsystem 97, а также боеприпасы.

Кроме того, шведский парламент одобрил сделку по продаже 14 гаубиц Archer Великобритании, которая Украине передала артустановки AS90. В связи с этим предусмотрены дополнительные ассигнования шведским вооруженным в 2023 году в сумме 730 миллионов крон (65 миллионов евро).

В целом, по оценке правительства, в связи с этими решениями в 2024–2028 годах ВС Швеции необходимо будет выделить дополнительно 6,1 миллиарда шведских крон. Отмечается, что отправка оружия Украине будет частично финансироваться за счет средств от продажи САУ Британии.

Напомним, что Украине планируется передать 8 из 48 выпущенных единиц Archer. 24 же ныне стоят на вооружении шведской армии, две находятся на хранении, а остальные готовятся к упомянутой выше продаже Великобритании.

Напомним также, что 8 февраля парламент Швеции одобрил предложенные правительством изменения в госбюджет, предусматривающие передачу Украине вооружения на сумму до 4,35 миллиарда крон (около 380 миллионов евро), в том числе боевых машин пехоты и ручных противотанковых ракет.