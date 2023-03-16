Названо количество гаубиц Archer, которые Швеция передаст Украине

Швеция намерено передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Об этом, как передает издание Dagens Industri, свидетельствует внесенный шведским правительством в местный парламент проект поправок в бюджет.

Отмечается, что также предусмотрена передача Украине десяти танков Leopard 2, о чем сообщалось еще в феврале. Вместе восемь гаубиц и десять танков оцениваются в чуть более 6 миллиардов крон (540 миллионов евро): эти средства шведская армия должна будет получить в 2024–2026 годах на пополнение вооружений вместо переданных.

Считается, что Украина сможет использовать одновременно на поле боя шесть из восьми САУ Archer, поскольку две необходимо будет держать в резерве, чтобы иметь возможность, например, использовать запчасти с них.

Как отмечает министр обороны Швеции Пол Йонсон, артиллерийская система Archer не может конкурировать с американской HIMARS по дальности стрельбы, однако является хорошим дополнением к ней и будет использоваться в первую очередь для выведения из строя вражеской артиллерии.

Однако пока Украина сможет начать использовать Archer в полевых условиях, пройдет еще несколько месяцев, который уйдут на установку компьютерных систем управления огнем, обучение украинских солдатов, а также создания рядом с Украиной логистического хаба для обслуживания и ремонта установок.

В рамках бюджетных поправок правительство Швеции также просит разрешить продать 14 Archer в Великобританию взамен передаваемых Украине САУ AS90. Напомним, недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщал, что всего Украина получит 33 экземпляра AS90.

Сделка с Британией также позволит Швеции обрести в вопросе Archer нового стратегического партнера, что важно для развития этой системы вооружения. Всего на сегодня существует 48 единиц Archer, из которых 24 стоят на вооружении шведской армии, а две находятся на хранении. Остальные, как сказано выше, будут переданы Украине или проданы Великобритании.

Напомним также, что 8 февраля парламент Швеции одобрил предложенные правительством изменения в госбюджет, предусматривающие передачу Украине вооружения на сумму до 4,35 миллиарда крон (около 380 миллионов евро), в том числе боевых машин пехоты и ручных противотанковых ракет.