Названо кількість гаубиць Archer, які Швеція передасть Україні

Швеція має намір передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer. Про це, як передає видання Dagens Industri, свідчить внесений шведським урядом до місцевого парламенту проект поправок до бюджету.

Також передбачено передачу Україні десяти танків Leopard 2, про що повідомлялося ще в лютому. Разом вісім гаубиць і десять танків оцінюються у трохи більше 6 мільярдів крон (540 мільйонів євро): ці кошти шведська армія має отримати в 2024–2026 роках на поповнення озброєнь замість переданих.

Вважається, що Україна зможе використати одночасно на полі бою шість з восьми САУ Archer, оскільки дві необхідно буде тримати в резерві, щоб мати можливість, наприклад, використовувати запчастини з них.

Як зазначає міністр оборони Швеції Пол Йонсон, артилерійська система Archer не може конкурувати з американською HIMARS за дальністю стрільби, проте є гарним доповненням до неї і використовуватиметься насамперед для виведення з ладу ворожої артилерії.

Однак доки Україна зможе почати використовувати Archer у польових умовах, пройде ще кілька місяців, які підуть на встановлення комп'ютерних систем управління вогнем, навчання українських солдатів, а також створення поряд з Україною логістичного хаба для обслуговування та ремонту установок.

В рамках бюджетних поправок уряд Швеції також просить дозволити продати 14 Archer Великій Британії замість переданих Україні САУ AS90. Нагадаємо, нещодавно посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомляв, що всього Україна отримає 33 екземпляри AS90.

Угода з Британією також дозволить Швеції знайти у питанні Archer нового стратегічного партнера, що є важливим для розвитку цієї системи озброєння. Загалом сьогодні існує 48 одиниць Archer, з яких 24 стоять на озброєнні шведської армії, а дві знаходяться на зберіганні. Інші, як сказано вище, будуть передані Україні або продані Великій Британії.

Нагадаємо також, що 8 лютого парламент Швеції схвалив запропоновані урядом зміни до держбюджету, які передбачають передачу Україні озброєння на суму до 4,35 мільярда крон (близько 380 мільйонів євро), зокрема бойових машин піхоти та ручних протитанкових ракет.